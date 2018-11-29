Balıkesir'de Okul Bahçesinin İstinat Duvarı Çöktü

29 Kasım 2018 Perşembe 14:07



29 Kasım 2018 Perşembe 14:07

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir okulun bahçesindeki istinat duvarı, iki gündür etkili olan yağışların etkisiyle çöktü. Olayın gece meydana gelmesi nedeniyle yaralanan olmadı.Alınan bilgiye göre Atatürk Mahallesi'nde bulunan Şehit Kadir Altınöz İlk ve Ortaokulunun bahçesinin istinat duvarı, iki gündür aralıklarla devam eden sağanağın da etkisiyle yıkıldı.Atatürk Mahallesi Muhtarı İrfan Kolçak, AA muhabirine, iki gündür süren yağışların yanı sıra dün öğleden itibaren saatteki hızı 55-60 kilometreye kadar ulaşan kuvvetli rüzgarın da etkisiyle bölgede olumsuzluklar yaşandığını belirterek, okulun istinat duvarının da dün gece şiddetini artıran yağmura daha fazla dayanamayarak çöktüğünü söyledi.Veliler ise yaklaşık 15 gün önce yapılan istinat duvarının sabaha karşı çökmesinin, olası bir faciayı önlediğini dile getirerek, müteahhit firmaya tepki gösterdi.Müteahhit firma yetkilileri de duvar enkazını kaldırmak için çalışmalara başladı.