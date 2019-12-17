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Balıkesir'de okuma güçlüğü çeken çocuklara ve ailelerine özel eğitim verilecek

Balıkesir'de, Altıeylül Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, okuma güçlüğü çeken öğrencilere ve ailelerine eğitimler verileceği bildirildi.

17.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:02Balıkesir'de okuma güçlüğü çeken çocuklara ve ailelerine özel eğitim verilecek
'de, Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, okuma güçlüğü çeken öğrencilere ve ailelerine eğitimler verileceği bildirildi.
Rehberlik ve Araştırma Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez tarafından hazırlanan "Çocuklarda Okuma Güçlüğü ve Mücadele İçin Aile Desteği Projesi", Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Programı kapsamında uygulanmaya layık görüldü.
Çalışmalarda, her dört çocuktan birinin okuma sorunlarıyla karşı karşıya olduğu ve bu durumun akademik, psiko-sosyal ile ekonomik sorunları da beraberinde getirdiği belirlendi.
Genellikle ilkokul birinci sınıfta ortaya çıkan bu sorunun, çocuğun harfleri tanımaması, uygun sesleri çıkaramaması, sesleri birleştirememesi gibi nedenlerle ortaya çıktığı tespit edildi.
Proje kapsamında, 12 rehber ve özel eğitim öğretmenlerinden oluşan bir ekip 4 Mayıs 2020'de İspanya'nın Malaga kentinde eğitim kurslarına katılacak.
Kursların ardından Türkiye'ye dönecek eğitimciler, Balıkesir'deki rehber öğretmenlere bilgi aktarımında bulunacak ve çeşitli etkinliklerle çocuklara ve ailelerine okuma sorunlarıyla ilgili çalışmalarda bulunacak.
Etkinliklerle eğitim sorunlarının azaltılması ve toplumda farkındalık yaratılması hedefleniyor.

Avrupa Birliği, Altıeylül, Balıkesir, Güncel

Kaynak: AA

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