20.06.2019 16:25
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Balıkesir'de orman köylüsüne 6 milyon faizsiz destek

Balıkesir

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ORKÖY Şubesi tarafından orman köylülerine hayvancılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere 6 milyon lira faizsiz destek verilecek.

BalıkesirOrman Bölge Müdürlüğü ORKÖY Şubesi tarafından orman köylülerine hayvancılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere 6 milyon lira faizsiz destek verilecek.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Orköy Şubesinin faaliyetleri çerçevesinde 2019 yılında orman köylülerine hayvancılık faaliyetleri için verilen yüzde 20'si faizsiz hibe desteklemeleri devam ediyor. Destekleme sayesinde orman köyü olan mahallelerde yaşayan bir aile süt koyunculuğun da kıvırcık ırkı 30 koyun ve 1 koç, süt sığırcılığında ise holstein ırkı 2 gebe veya buzağılı inek sahibi oluyor. Süt koyunculuğu ve süt sığırcılığı desteklemeleri için 2019 yılında şimdiye kadar 35 mahallede tespit edilen 34 orman mahallesinde 227 aileye toplamda 6 milyon liralık yüzde 20'si hibe olmak üzere faizsiz destekleme verildi. Programa alınan 35 mahalleden 9 tanesinde süt koyunculuğu, 26 tanesinde de süt sığırcılığı kredisinden vatandaşlar faydalanacak ve toplamda süt koyunculuğundan 49 ailenin, süt sığırcılığından ise 181 aile faydalanarak ekonomik anlamda desteklenecek. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Balıkesir,Ekonomi

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