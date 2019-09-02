Balıkesir'de orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir'in Erdek ilçesi Oduncuyolu mevkisinde saat 17.00 sıralarında başlayan orman yangını, saat 21.00 itibariyle tamamen kontrol altına alındı. Balıkesir ve Bursa'dan desteğe gelen itfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, ekipler sabahın ilk ışıklarına kadar nöbete devam edecek.

Öte yandan sabah olmasıyla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler de soğutma çalışmalarına havadan devam edecek. 19 arazöz, 13 itfaiye aracı, 2 helikopter ve 80 kişilik ekibin müdahale ettiği yangında zarar tespit çalışmaları ise yarın yapılacak.

Jandarma ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Berktuğ ÖNCÜ- Semih ŞAHİN/BALIKESİR,