Haberler» 3. Sayfa» Haber

Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'de orman yangınıBALIKESİR - Balıkesir'in Savaştepe İlçesi Aşşağıdanişment mevkiinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

11.08.2019 18:23
Balıkesir'de orman yangını
Balıkesir'de orman yangını
BALIKESİR - Balıkesir'in Savaştepe İlçesi Aşşağıdanişment mevkiinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.
Savaştepe ilçesinin doğu kısmında bulunan Aşşağıdanişment mevkiinde çıkan orman yangı söndürme çalışmaları 3 helikopter, 18 Arazöz ve su tankeri, 50 personel ile havadan ve karadan sürdürülüyor. Şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz yönde etkilerden yangın yüzde 80 oranından kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre ilk belirlemeler neticesinde 3 hektar alanın yandığı tespit edildi.
Balıkesir'de orman yangını

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:32   İznik'te orman yangını
18:23   Balıkesir'de orman yangını
18:07   Jandarma ekiplerinden drone destekli trafik uygulaması
18:05   Hastaneden dönen motosiklet hastaneye giden otomobil ile çarpıştı: 4 yaralı
17:41   Antalya'da orman yangını: 10 hektar Kızılçam zarar gördü
17:29   Bayram ziyareti kana bulandı: 1 ölü, 4 ağır yaralı
17:17   Bir BTÖ mensubu kadın ikna yoluyla teslim oldu