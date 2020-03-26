Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde orman yangını çıktı.

26.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:41
Balıkesir'de orman yangını
Balıkesir 'in Dursunbey ilçesinde orman yangını çıktı.

Dursunbey'e bağlı Mıcırlar Mahallesi yakınlarında bulunan orman alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar sonrası bölgeye intikal eden ekipler yangının etkili olduğu alanda söndürme çalışması başlattı. Kısmi olarak kontrol altına alının yangında söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Dursunbey, Balıkesir, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Balıkesir'de orman yangını - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

15:19: Karabük'te çekirge istilası korkuttu - Haberler 15:17: Polisten toplu taşıma araçlarına 'sosyal mesafe' kontrolü - Haberler 15:17: G7 ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında ABD'nin 'Vuhan virüsü' ısrarı - Haberler 15:17: Konya'da LPG tankeri ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haberler 15:16: Manisa Valiliği o polis memuru hakkında soruşturma başlattı - Haberler 15:05: Sultangazi'de hayatını kaybeden kadın koronavirüs şüphesiyle morga kaldırıldı - Haberler 14:56: İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi - Haberler 14:55: İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak 14:55: İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak - Haberler 14:20: Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü 14:19: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'deki gerçek vaka sayısı 10 kat fazla - Haberler 13:48: Şehit cenazesinde koronavirüs önlemi! Tabutu askerler dışında başkasının taşımasına izin verilmedi - Haberler