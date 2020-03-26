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Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'de orman yangını Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde orman yangını çıktı.

26.03.2020 15:57 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:58
Balıkesir 'de orman yangını
BALIKESİR - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde orman yangını çıktı.
Dursunbey'e bağlı Mıcırlar Mahallesi yakınlarında bulunan orman alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar sonrası bölgeye intikal eden ekipler yangının etkili olduğu alanda söndürme çalışması başlattı. Kısmi olarak kontrol altına alınan yangında söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor. Balıkesir’de orman yangını

Kaynak: İHA

Etiketler: Dursunbey, Balıkesir, Yerel

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Balıkesir'de orman yangını

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