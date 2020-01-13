Haberler » 3. Sayfa » Balıkesir'de otomobil direğe çarptı: 2 yaralı - Haberler

Balıkesir'de otomobil direğe çarptı: 2 yaralı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

13.01.2020 23:48 | Son Güncelleme: 13.01.2020 23:53Balıkesir'de otomobil direğe çarptı: 2 yaralı
'in Erdek ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay, Erdek-Bandırma karayolu Erdek Grup Amirliği Hizmet Binası'nın yer aldığı kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bandırma istikametinden Erdek'e gelmekte olan Tayfun K. idaresindeki 10 ACN 293 plakalı otomobil, Erdek İtfaiye Grup Amirliğinin bulunduğu Migros Kavşağı'nda kaldırım üstündeki beton direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle adeta hurdaya dönen araçtaki sürücü Tayfun K. ve arkadaşı Erkan G. yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Erdek Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisleri önlem alarak yolu bir süre trafiğe kapattı. Otomobilin çekici vasıtasıyla kaldırılarak, itfaiye ekiplerince yolun temizlenmesinden sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR

Balıkesir, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

00:24  Fransız 'Örümcek Adam' emeklilik reformu karşıtı protestolara destek için tırmandı - Haberler
00:18  13 Ocak 2020 Haberleri - Haberler
00:09  Alman belediyeler daha fazla göçmen almak için hükümetten onay bekliyor - Haberler
00:05  Pastahane fareleri polisten kaçamadı - Haberler
00:05  Yüksekova'da sobadan zehirlenen 4 kardeş hastaneye kaldırıldı - Haberler
23:45  Ekvador'a bağlı Galapagos Adaları'ndaki Cumbre Yanardağı yeniden faaliyete geçti! - Haberler
22:41  Ceket hayat kurtardı! Ölümden dönen şahıs kendine gelemedi - Haberler
22:31  21 doğum yapan 45 yaşındaki anne, 22. bebeğinin heyecanını yaşıyor - Haberler
21:58  İran'dan gerginliği tırmandıracak sözler: Terörist Trump'ın yakasını bırakmayacağız - Haberler
20:54  Kraliçe 2. Elizabeth'ten Prens Harry ile Meghan'ın Kraliyet ailesinden ayrılma kararına destek geldi - Haberler
14.01.2020 00:32:45