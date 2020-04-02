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Balıkesir'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

02.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:46
Balıkesir'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Sezen Sakarya (53) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Altınova Sahil mevkisinde, Ç.V'nin (33) kullandığı 10 YD 073 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Sakarya olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi, Ayvalık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Ç.V. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Balıkesir, Ayvalık, Güncel
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