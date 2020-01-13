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Balıkesir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

13.01.2020 02:22 | Son Güncelleme: 13.01.2020 02:38Balıkesir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
'in Erdek ilçesinde, otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Bandırma-Erdek kara yolunun 12. kilometresinde Şükrü Doğan (28) yönetimindeki 10 U 3118 plakalı otomobil, Düzler Mahallesi Hürriyet Caddesi kavşağında virajı alamayarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Doğan ile otomobildeki Selahattin Karaman (21) ve Erman Uzan (28), 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan Erman Uzman, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Balıkesir, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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