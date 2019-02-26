Balıkesir'de Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Ölü, 3 Yaralı

Balıkesir
'in Gönen
ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 17 EF 960 plakalı otomobil, Gönen- Biga
kara yolu Hasanbey Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, Burak Ufuk Öztürk (25) ve Aziz Gürsoy (39) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan A.O.D, E.D. ve M.A. 112 Acil Servis
ekiplerince Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Biga, Gönen, Balıkesir, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA