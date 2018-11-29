Balıkesir'de Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Balıkesir
'in Havran
ilçesinde kontrolden çıkan aracın takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Balıkesir- Edremit
yolu Büyükşapçı Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Bilal Kaya
idaresindeki 10 KB 846 Balıkesir'den gelirken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada sürücü olay yerinde can verirken, Sünye, İsmail ve Sedat Kaya
yaralandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İvrindi İtfaiye
Amirliği ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR
29 Kasım 2018 Perşembe 20:53