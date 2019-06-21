21.06.2019 16:57
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Balıkesir'de otomobil takla attı: 2 yaralı

Balıkesir

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil yol kenarına uçarak takla attı.

Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil yol kenarına uçarak takla attı. Kazada 2 kişi şans eseri hafif yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, 16: 00 sıralarında Sarımsaklı yolu üzerinde meydana geldi. M.Ö. idaresindeki 59 ZR 605 plakalı otomobil bilinmeyen sebeple direksiyon hakimiyeti kaybederek yol kenarında çıktıktan sonra takla atarak durdu. Ucuz atlatılan kazada, araç sürücüsü M.Ö. ve ile S.O. isimli kişiler, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Aracı gören vatandaşlar, yaralıların bu kazayı hafif şekilde atlatmalarını büyük bir şans olarak değerlendirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
kaza , ayvalık , balıkesir , otomobil , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:46 Aracı ile minik çocuğa çarparak olay yerinden kaçtı
17:45 Şarjlı bisilket otomobille çarpıştı: 3 yaralı
17:44 İlgili öğretmenlere sormadan not yükselten müdür yardımcısına idari soruşturma
17:44 ESOGÜ cinayetleri davası
17:43 Siirt'te virajı alamayan otomobil refüje çarptı: 3 yaralı
17:42 Kendini TIR'ın önüne attı
17:41 Hakkari'de 10 kilo TNT ele geçirildi