Balıkesir'de Otomobil Takla Attı, Sürücü Öldü

Kaynak: DHA

BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce bariyerlere ardından viyadük ayaklarına çarparak takla attı. Kazada sürücü Necmettin Akın (55), olay yerinde hayatını kaybetti.Kaza, saat 22.00 sıralarında Susurluk- Bandırma yolu Yahyaköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bandırma'dan Susurluk istikametine giden Necmettin Akın yönetimindeki 10 PC 368 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce yol kenarındaki bariyerlere ardından da yapımı devam eden İstanbul-Bursa-İzmir Otobanı Susurluk viyadüğünün ayağına çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Akın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Necmettin Akın'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Susurluk Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.- Balıkesir