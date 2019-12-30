Balıkesir'de otomobilin çarptığı aydınlatma direği yıkıldı, faciadan dönüldü

BALIKESİR- İzmir çevreyolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil aydınlatma direğine çarptı. Anayola devrilen direk nedeniyle biri TIR 3 araç daha kaza yaptı. Maden Tetkik ve Arama Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürlüğü (MTA) güvenlik görevlileri diğer araç sürücülerini uyararak olası kazaları önledi.

Kaza geç saatlerde Balıkesir-İzmir çevreyolu Maden Tetkik ve Arama Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürlüğü önünde bulunan kavşak girişinde meydana geldi. Serhan A. yönetimindeki 59 HP 589 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak çarptığı aydınlatma direği karşı şeride devrildi. Bu sırada İzmir istikametinden gelen Eşref Yeşil yönetimindeki 54 DH 869 plakalı otomobille, Fevzi Sancar yönetimindeki 34 UH 1192 plakalı TIR yola devrilen direğe çarptı. Arkalarından gelen bir otomobil de TIR'a çarptı.

Kazayı gören MTA'nın güvenlik görevlileri, polis ekiplerine haber verdi. Güvenlik görevlilerinden biri kaza yapan otomobil sürücüsünün araçtan çıkmasına yardım ederken, diğeri ise karşı şeritten gelen araç sürücülerine uyarıda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre yolunda geniş güvenlik önlemleri alarak, tek şeritten trafik akışını sağladı.

TEDAŞ görevlilerinin elektriği keserek direği kaldırmalarının ardından trafik akışı yaklaşık 1 saat sonra normale döndü.

Sürücülerin kazadan hafif sıyrıklarla kurtulması mucize olarak değerlendirildi. Eşref Yeşil, "İzmir istikametinden geliyordum. Sol şeritteydim direği son anda fark ettim. Frene bastım ama direğe çarptım. Direk havalandı, sonrasında da TIR'a çarptı. Neyseki kimsenin sağlığında bir şey yok" dedi.

'UCUK ATLATTIK'

TIR sürücüsü Fevzi Sancar ise, "Yolda normal seyrediyorduk. Önümdeki otomobil bir şeye çarptı ama karanlıkta tam fark edemedim. Sonra ben çarptım. Durunca direğe çarptığımızı gördüm. Neyse ki önümdeki otomobilde ben de yavaş seyrediyorduk. Yoksa direk aracın içine girerdi. Hayatımızı söndürürdü. Ucuz atlattık" diye konuştu.