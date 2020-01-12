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Balıkesir'de otomobiller çarpıştı 5 yaralı

Balıkesir'de otomobiller çarpıştı 5 yaralıBALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

12.01.2020 15:37 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:38
'de otomobiller çarpıştı 5 yaralı
BALIKESİR'in ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Çanakkale- İzmir yolunda meydana geldi. Adyar kavşağından ana yola çıkan Cemal Deniz yönetimindeki 34 GK 0527 plakalı otomobil ile Ayvalık yönüne giden Hüseyin Kavukçu'nun kullandığı 34 ET 1373 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobillerden birinin çarptığı aydınlatma direği de devrildi. İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Hüseyin Kavukçu, itfaiye ekibinin çalışması sonucu yaralı kurtarıldı. Ters dönen otomobilin sürücüsü Cemal Deniz ile yanında bulunan 1'i kadın, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Balıkesir'de otomobiller çarpıştı 5 yaralı

Cemal Deniz, Burhaniye, Balıkesir, Güncel

Kaynak: DHA


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