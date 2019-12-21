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Balıkesir'de özel harekat polislerinden "rehine kurtarma" tatbikatı

Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, "otobüs kaçırma olaylarına müdahale" ve "rehine kurtarma" tatbikatı gerçekleştirdi.

21.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:46 Balıkesir'de özel harekat polislerinden
Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, "otobüs kaçırma olaylarına müdahale" ve "rehine kurtarma" tatbikatı gerçekleştirdi.
Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) atış alanında, arama kurtarma harekatı planlama ve icra etme yeteneği geliştirme amacıyla gerçekleştirilen tatbikatı izleyen Vali Ersin Yazıcı, başlangıç komutunu verdi.
Senaryo gereği kaçırılan bir otobüsü durduran ekipler, aracın etrafını sardı. Daha sonra otobüsün içine giren ekipler, şüphelileri etkisiz hale getirdi. Arkadaşlarının omuzuna çıkan iki polis, elleri tetikte önlem aldı ve rehine kurtarıldı.
Tatbikatı başarıyla tamamlayan ekipler, iz takibi yapabilen köpekleri de kullandı.
Tatbikatı İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Balıkesir POMEM Müdürü Sertaç Solgun da izledi.

Balıkesir, Güncel

Kaynak: AA

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