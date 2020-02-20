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Balıkesir'de pazar arabası hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir iş yerinin önüne bırakılan pazar arabasının çalınma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

20.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:08Balıkesir'de pazar arabası hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
'in ilçesinde bir iş yerinin önüne bırakılan pazar arabasının çalınma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Caddesi 2. Ara Sokağı'nda, bir kişi pazar arabasını bisiklet tamircisinin önüne bırakarak içeri girdi. Bir süre sonra dışarı çıkan kişi, eşyalarının bulunduğu pazar arabasının yerinde olmadığını gördü.
Durumun polise bildirilmesi üzerine ekipler, konuyla ilgili çalışma başlattı.
Öte yandan, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, bir kadının, sokak kenarındaki pazar arabasını alarak sakin şekilde uzaklaştığı görülüyor.

Balıkesir, Kurşunlu, Edremit, Güncel

Kaynak: AA

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