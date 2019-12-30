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Balıkesir'de polis 10 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 10 kişiyi yakaladı.

30.12.2019 09:55 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:00 Balıkesir'de polis 10 aranan şahsı yakaladı
polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 10 kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan kişilerden Gönen ilçesinde 1, Burhaniye ilçesinde 1, Edremit ilçesinde 3, Bigadiç ilçesinde 1 ve Balıkesir il merkezinde 4 kişi olmak üzere toplam 10 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Uyuşturucu Ticareti, Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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