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Balıkesir'de polis 12 zehir tacirini yakaladı

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 12 uyuşturucu tacirini yakaladı.

25.11.2019 10:56 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:01Balıkesir'de polis 12 zehir tacirini yakaladı
polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 12 uyuşturucu tacirini yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 8 operasyonda toplam 12 kişi yakalandı. ekiplerinin yaptığı aramalarda; 45,34 gram esrar maddesi, 6 adet ecstasy hap, 0,57 gram metamfetamin maddesi, 1,61 gram skunk maddesi ile 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirleri ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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