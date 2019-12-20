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Balıkesir'de polis 14 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 14 kişiyi yakaladı.

20.12.2019 11:07 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:12 Balıkesir'de polis 14 aranan şahsı yakaladı
polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 14 kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 14 kişiyi Erdek, Burhaniye, Edremit, Sındırgı, Ayvalık, Manyas ilçesi ve Balıkesir il merkezinde olmak üzere gözaltına aldı. Gözaltına alınan 14 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Uyuşturucu Ticareti, Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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