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Balıkesir'de polis 14 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 14 kişiyi yakaladı.

01.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:21Balıkesir'de polis 14 aranan şahsı yakaladı
polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 14 kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 14 kişiyi Erdek, Burhaniye, Edremit, Gönen, Ayvalık ilçesinde ve Balıkesir İl Merkezinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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