Haberler » 3. Sayfa » Balıkesir'de polis 15 aranan şahsı yakaladı - Haberler

Balıkesir'de polis 15 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir polisi, il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 15 kişiyi yakaladı.

08.12.2019 14:23 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:28Balıkesir'de polis 15 aranan şahsı yakaladı
polisi, il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 15 kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Balıkesir il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu cezaevi firarisi olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan şahıslardan 1 kişiyi Erdek ilçesinde, Burhaniye ilçesinde 4, Edremit ilçesinde 4, Ayvalık ilçesinde 2, Susurluk ilçesinde 1 ve Balıkesir il merkezinde 3 olmak üzere 15 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:06 Midyat Kent Konseyi Midyat Belediyesini ziyaret etti - Haberler
15:01 Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
14:59 Sırp yanlısı olmakla suçlanan Nobel ödülü sahibi Handke: Fikirleri değil, edebiyatı seviyorum - Haberler
14:48 AK Parti'nin delege seçimine yoğun katılım - Haberler
14:45 Samsun'da huzur operasyonu - Haberler
13:38 Perinçek'ten yeni partilere gönderme: AK Parti içerisindeki Amerika'nın, Amerika tarafından AK Parti'den kopartılması operasyonu - Haberler
12:42 Performans sanatçısı Datuna, 120 bin dolara satılan 'duvara bantlanmış muzu' yedi - Haberler
12:20 Bir haftadır haber alınamayan kayıp dağcıları bulmak için bölgeye son teknoloji drone getirildi - Haberler
11:39 Prof. Dr. Canan Karatay: Başından beri tavuk dönere karşıyım, büfelerin önünden geçerken midem bulanıyor - Haberler
11:16 Polis, dur ihtarına uymayan taksiyi kilometrelerce kovaladı! Araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
8.12.2019 15:11:36