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Balıkesir'de polis 16 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 16 kişiyi yakaladı.

04.12.2019 11:15 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:20Balıkesir'de polis 16 aranan şahsı yakaladı
polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 16 kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan 16 şahsı yakaladı, Havran ilçesinde 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs, Erdek ilçesinde 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs, Edremit ilçesinde 20 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile aranan 1 şahıs, 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs ile muhtelif suçlardan aranan 3 şahıs olmak üzere toplam 5 aranan şahıs, Burhaniye ilçesinde 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs, Kepsut ilçesinde 1 aranan şahıs, Susurluk ilçesinde 1 aranan şahıs, Balıkesir İl merkezinde 19 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs, 10 ay hapis cezası ile aranan 1 şahıs ve muhtelif suçlardan aranan 3 şahıs olmak üzere toplam 5 aranan şahıs, Ayvalık ilçesinde 1 aranan şahıs gözaltına aldı. Gözaltına alınan 16 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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