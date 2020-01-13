Haberler » 3. Sayfa » Balıkesir'de polis 16 aranan şahsı yakaladı - Haberler

Balıkesir'de polis 16 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 16 kişiyi yakaladı.

13.01.2020 13:59 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:04Balıkesir'de polis 16 aranan şahsı yakaladı
polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 16 kişiyi yakaladı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik son 48 saatte yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 16 kişi Burhaniye, Edremit, Ayvalık, Savaştepe, Manyas ilçesi ve il merkezinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 16 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Uyuşturucu Ticareti, Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:16  Avustralya?daki yangının uzaydan görüntüleri yayınlandı - Haberler
15:15  Denktaş'ın ailesinden 'vefasızlık? tepkisi - Haberler
15:12  İsyan ettiren tabancalı, makaslı hırsız yakalandı - Haberler
15:11  Microsoft, Milyonlarca insanın kullandığı Windows 7 desteğine son veriyor - Haberler
15:11  Bahçeli, rahatsızlığının ardından ilk kez TBMM Grup Toplantısı'na katılacak - Haberler
15:08  Ankara korkutan kaza: 7 yaralı - Haberler
14:51  Yüzüne demir saplanan Emre, yoğun bakımdan çıktı - Haberler
14:37  CHP, Tuğçe Kazaz'ın büyük tepki çeken sözleri için harekete geçti - Haberler
14:21  Kaybolan üniversite öğrencisi, özel harekat timlerince aranıyor - Haberler
14:20  Bakan Soylu'dan Kadir İnanır'a: Eksik yapmışsınız Kadir Efendi - Haberler
13.01.2020 15:18:15