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Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir polisi, il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 20 kişiyi yakaladı.

05.01.2020 11:13 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:18 Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakaladı
polisi, il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 20 kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Uyuşturucudan aranması bulunan şüphelilerden 4'ü Erdek'de, 1'i Burhaniye'de, 1 kişiyi Bandırma'da, 4'nü Edremit ilçesinde, 3'ünü Gömeç'te ve 7 kişide il merkezinde olmak üzere 20 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 20 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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