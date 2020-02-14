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Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir polisi il genelinde yaptığı operasyonlarda 20 kişiyi yakaladı.

14.02.2020 09:43 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:43Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakaladı
polisi il genelinde yaptığı operasyonlarda 20 kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu hırsızlık ve adam öldürme suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 20 kişiyi Ayvalık, Erdek, Edremit, Gönen ilçesi ve İl Merkezinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan 20 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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