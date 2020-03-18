Balıkesir'de polis 22 aranan şahsı yakaladı
Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 22 kişiyi yakaladı.
18.03.2020 10:35 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:35
Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 22 kişiyi yakaladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 22 kişiyi Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Ayvalık, Gönen ilçesi ve İl Merkezinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 22 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Polis, 3. Sayfa
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