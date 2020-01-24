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Balıkesir'de polis 24 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 24 kişiyi yakaladı.

24.01.2020 11:40 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:45Balıkesir'de polis 24 aranan şahsı yakaladı
polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 24 kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 24 kişiyi Bandırma, Edremit, Gönen, Ayvalık ilçesi ve Balıkesir İl Merkezinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 24 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Uyuşturucu Ticareti, Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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