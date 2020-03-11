Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Balıkesir'de polis 27 aranan şahsı yakaladı - Haberler

Balıkesir'de polis 27 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 27 kişiyi yakaladı.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:01
Balıkesir'de polis 27 aranan şahsı yakaladı
Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 27 kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti ve resmi belgede sahtecilik suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 27 kişiyi Burhaniye, Edremit, Ayvalık, Havran, İvrindi, Sındırgı, Gönen, Susurluk ilçesi ve il merkezinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 27 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler : 3. Sayfa

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Haberler
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı Haberler
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok Haberler
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
İletişim Uzmanı, Haberler
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Haberler
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın Haberler
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın