Haberler » 3. Sayfa » Balıkesir'de polis 4 silah ele geçirdi - Haberler

Balıkesir'de polis 4 silah ele geçirdi

Balıkesir'de polis son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda 4 adet silah ele geçirdi.

05.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:35Balıkesir'de polis 4 silah ele geçirdi
'de polis son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda 4 adet silah ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 24 saat içerisinde 4 adet silah yakalandı. Uygulamalar neticesinde il merkezinde 2 adet kurusıkı silah, Dursunbey ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği, Edremit ilçesinde 1 adet ruhsatsız silah ve 5 adet fişek ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:28 Bakan Soylu: Eleştiriler kızımızın (Ceren Özdemir) geri dönmesini sağlamayacak - Haberler
14:26 Türk kardiyologlara büyük ödül - Haberler
14:25 Yeni Zelanda'da porno raporu: Erkeklerin kadınlara karşı zorlayıcı tavrı sorun teşkil ediyor - Haberler
14:24 Sivas'ta 35 bin öğrenciye ücretsiz diş tedavisi - Haberler
14:24 Muğla'da beyin felçli lise öğrencisine laboratuvar sürprizi - Haberler
14:17 İzmir'de silahlı kavga: 10 yaralı, 6 gözaltı - Haberler
13:45 Yangında mahsur kalan yabancı uyruklu bir kişi pencereden kaçarak kurtuldu - Haberler
13:33 Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: İstanbul'da trafik 6 ayda bu hale geldi - Haberler
13:29 Güvenlik müdürü, kapıyı açmayan 2 kadın görevliye tekme tokat saldırdı - Haberler
12:55 Hindistan'da cinsel saldırı mağduru kadın duruşmasına giderken yakıldı - Haberler
5.12.2019 14:29:59