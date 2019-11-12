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Balıkesir'de polis 6 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 6 kişiyi yakalarken, 3 adet de silah ele geçirdi.

12.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:37Balıkesir'de polis 6 aranan şahsı yakaladı
polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 6 kişiyi yakalarken, 3 adet de silah ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu madde ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 6 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. Ayrıca son 24 saat içerisinde il genelinde yapılan operasyonlarda 1 adet kurusıkı silah, 1 adet 7,65 çapında ruhsatsız ateşli silah ve 19 adet fişek ile 1 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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