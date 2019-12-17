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Balıkesir'de polis 6 silah ele geçirdi

Balıkesir'de polis son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda 6 adet silah ele geçirdi.

17.12.2019 10:19 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:24Balıkesir'de polis 6 silah ele geçirdi
'de polis son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda 6 adet silah ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 24 saat içerisinde 6 adet silah yakalandı. Uygulamalar neticesinde Burhaniye ilçesinde 1 adet ruhsatsız ateşli silah, 6 adet fişek, Edremit ilçesinde 2 adet yivsiz av tüfeği, 24 adet kartuş, Ayvalık ilçesinde 1 adet ruhsatsız ateşli silah, 9 adet fişek, 1 adet kurusıkı silah, Bandırma ilçesinde 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 17 adet fişek ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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