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Balıkesir'de polis 9 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 9 kişiyi yakaladı.

31.12.2019 11:25 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:30 Balıkesir'de polis 9 aranan şahsı yakaladı
polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 9 kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürülüğüne bağlı ekipler il ve ilçelerde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan aranan şahıslardan 2'sini 'de, 3'nü Edremit'te, 1 kişiyi Gönen'de ve 3 kişiyi de Balıkesir il merkezinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Burhaniye, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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