Balıkesir'de polis 9 silah yakaladı
Balıkesir'de polis il genelinde son 48 saat içinde yaptığı uygulamalarda 9 adet silah ele geçirdi.
11.03.2020 23:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 23:01
Balıkesir 'de polis il genelinde son 48 saat içinde yaptığı uygulamalarda 9 adet silah ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 48 saat içerisinde 9 adet silah yakalandı. Uygulamalar neticesinde Balıkesir il merkezinde 2 adet kurusıkı silah ve 9 adet fişek, 1 adet yivsiz av tüfeği, 1 adet ruhsatsız ateşli silah, Susurluk ilçesinde 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 15 adet fişek, Bandırma ilçesinde 1 adet kurusıkı silah ve 46 adet fişek, Burhaniye ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği ve 4 adet fişek, 1 adet kurusıkı silah ve 16 adet fişek, Erdek ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği ve 15 adet fişek ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. - BALIKESİR
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 48 saat içerisinde 9 adet silah yakalandı. Uygulamalar neticesinde Balıkesir il merkezinde 2 adet kurusıkı silah ve 9 adet fişek, 1 adet yivsiz av tüfeği, 1 adet ruhsatsız ateşli silah, Susurluk ilçesinde 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 15 adet fişek, Bandırma ilçesinde 1 adet kurusıkı silah ve 46 adet fişek, Burhaniye ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği ve 4 adet fişek, 1 adet kurusıkı silah ve 16 adet fişek, Erdek ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği ve 15 adet fişek ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Polis, 3. Sayfa
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