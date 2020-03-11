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Balıkesir'de polis 9 silah yakaladı

Balıkesir'de polis il genelinde son 48 saat içinde yaptığı uygulamalarda 9 adet silah ele geçirdi.

11.03.2020 23:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 23:01
Balıkesir'de polis 9 silah yakaladı
Balıkesir 'de polis il genelinde son 48 saat içinde yaptığı uygulamalarda 9 adet silah ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 48 saat içerisinde 9 adet silah yakalandı. Uygulamalar neticesinde Balıkesir il merkezinde 2 adet kurusıkı silah ve 9 adet fişek, 1 adet yivsiz av tüfeği, 1 adet ruhsatsız ateşli silah, Susurluk ilçesinde 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 15 adet fişek, Bandırma ilçesinde 1 adet kurusıkı silah ve 46 adet fişek, Burhaniye ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği ve 4 adet fişek, 1 adet kurusıkı silah ve 16 adet fişek, Erdek ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği ve 15 adet fişek ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

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