Haberler » 3. Sayfa » Balıkesir'de polis aranan 17 kişiyi yakaladı - Haberler

Balıkesir'de polis aranan 17 kişiyi yakaladı

Balıkesir'de polis il genelinde yaptığı uygulamalarda 17 aranan kişiyi yakaladı.

06.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:21Balıkesir'de polis aranan 17 kişiyi yakaladı
Balıkesir'de polis il genelinde yaptığı uygulamalarda 17 aranan kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve hapis cezası bulunan toplam 17 kişiyi Balıkesir il merkezinde, Ayvalık ilçesinde, Edremit ilçesinde ve Susurluk ilçesinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan 17 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:51 Kenya'da altı katlı bina çöktü, mahsur kalan kişi sayısı bilinmiyor - Haberler
12:50 İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı Tutak ilçesi kırsalında İl Jandarma... - Haberler
12:43 Paris'te polisin attığı gaz kapsülü AA foto muhabirini gözünden yaraladı - Haberler
12:43 Emniyet Müdürü Dinç, Eskişehirspor Kulübü'nü ziyaret etti - Haberler
12:40 Gazilere madalyaları ve beratları verildi - Haberler
12:12 Yaralama suçundan hapis cezası bulunan yarı açık cezaevi firarisi şahıs yakalandı - Haberler
12:09 Ormanlık alanda cesedi bulunan hemşirenin kocası gözaltına alındı - Haberler
12:00 Antalya'da yazdan kalma günler devam ediyor! Turistler tekne turu yaptı - Haberler
11:53 Seçim döneminde şoförlüğünü yapan şahıstan belediye başkanına yumruklu saldırı - Haberler
11:45 ABD'de Nazi selamı veren cezaevi çalışanları görevden alındı - Haberler
6.12.2019 13:04:52