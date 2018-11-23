Balıkesir'de Polis Didik Didik Arama Yaptı

Balıkesir
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalıntı motosiklet, vergi ve akaryakıt kaçakçılığını tespit etmek amacıyla uygulama yaptı. Emniyet güçleri yaptığı uygulamada şüpheli gördüğü şahıslar ve araçlar üzerinde didik didik arama yaptı.
İl genelinde 84 ekip ve 270 personelle 36 ayrı noktada yapılan araç ve motosiklet uygulamasında 556 kişi sorgulanırken 439 motosiklet ve 424 araç kontrol edildi. Motosiklet
ve araçlara yapılan uygulamada aranan 5 kişi yakalandı, 11 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Uygulamada 65 motosiklet sürücüsüne eksiklerinden dolayı 64 bin 156 TL cezai işlem uygulanırken 4 motosiklette trafikten men edildi. Araçlara yönelik kontrollerde ise 37 araca 16 bin 771 lira para cezası uygulayan emniyet ekipleri hacizli yakalaması bulunan 6 aracı tespit ederek trafikten men etti. Emniyet ekipleri yaptıkları akaryakıt ve vergi kaçakçılığına yönelik yapılan uygulamada ise 248 aracı kontrol ederek 1 kişi hakkında adli işlemde bulundu. - BALIKESİR
Motosiklet,Balıkesir