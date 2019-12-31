Haberler » 3. Sayfa » Balıkesir'de polis yılbaşı akşamında hırsızlık ve dolanrılıcılığa karşı uyardı - Haberler

Balıkesir'de polis yılbaşı akşamında hırsızlık ve dolanrılıcılığa karşı uyardı

Burhaniye ilçesinde, yılın son gününde polis vatandaşları hırsız ve dolandırıcılara karşı uyardı.

31.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:07 Balıkesir'de polis yılbaşı akşamında hırsızlık ve dolanrılıcılığa karşı uyardı
Burhaniye ilçesinde, yılın son gününde polis vatandaşları hırsız ve dolandırıcılara karşı uyardı. Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet meydanında vatandaşlara broşür dağıtırken, çok sayıda kahvehane ve işyerini de ziyaret etti.

Trafik Denetleme Büro Amiri Komiser Özgül Reçel ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinden Türkan Yamıç, vatandaşları yılbaşı akşamı için uyarırken, yüzlerce broşür dağıttı. Polisin uyarısı vatandaşları memnun etti. Vatandaşlar ekibe teşekkür etti. Vatandaşları uyarma gereği duyduklarını anlatan Toplum Destekli Polis Memuru Türkan Yamıç, " Yılbaşı akşamındayız. Dolandırıcılık ve hırsızlık olayları konusunda vatandaşları uyarmak için broşür dağıtıyoruz. Bu sayede daha güvenli yılbaşı geçirmelerini temenni ediyoruz. İnşallah, uyarılarımız işe yarar "dedi. Turizmci Hüseyin Zorlu da, " Polisin dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı broşür dağıtması ok önemli. Memur arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi. Esat Hatay ise " Polisin yaptığı bu uyarı önemli. Ben bu konuda oldukça duyarlıyım. Herkesin de duyarlı olmasını istiyorum Polisler bizi uyarıyorlar, Bizde uyanık olalım" dedi. - BALIKESİR

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:10   Ankara'da yeni yılın ilk bebeği doğdu - Haberler
01:03   Başkan Büyükakın yeni yıl öncesi 119 personelin yüzünü güldürdü - Haberler
01:00   Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık? - Haberler
00:37   Toplamda 4.020 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
00:34   Akü hırsızı suçüstü yakalandı - Haberler
23:28   İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti - Haberler
21:57   Optimar'dan yılın son anketi geldi! İşte partilerin oy oranları - Haberler
20:22   Bülent Arınç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın damadı ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi - Haberler
20:00   Elazığ'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi - Haberler
1.01.2020 01:14:37