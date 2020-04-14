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Balıkesir'de polise çiçekli, alkışlı teşekkür

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, kavga ihbarına giden polis ekibine mahalle sakinleri sürpriz yaparak çiçek verdi.

14.04.2020 11:36 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:36
Balıkesir'de polise çiçekli, alkışlı teşekkür
Balıkesir 'in Gönen ilçesinde, kavga ihbarına giden polis ekibine mahalle sakinleri sürpriz yaparak çiçek verdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yoğun çalışan polis ekiplerine moral vermek isteyen Kurtuluş Mahallesi'ndeki vatandaşlar, 112'yi arayarak mahallelerinde kavga olduğu ihbarında bulundu.
Bunun üzerine harekete geçen ekip, mahalleye gittiğinde vatandaşların çiçekli sürpriziyle karşılaştı.
Polislere salgın döneminde gösterdikleri çalışmalar nedeniyle teşekkür eden vatandaşlar, polisleri alkışladı.
Polis memurları da "Bizler de emniyet teşkilatı olarak sizleri seviyoruz, sizler için hizmetteyiz. Siz de sağlığınız için lütfen evde kalın." diyerek karşılık verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Balıkesir, kavga, Polis, Güncel
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