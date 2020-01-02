Haberler » 3. Sayfa » Balıkesir'de polisten aranan kişilere operasyon - Haberler

Balıkesir'de polisten aranan kişilere operasyon

Balıkesir polisi il genelinde yaptığı uygulamalarda aranan 13 kişiyi yakaladı.

02.01.2020 09:57 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:02 Balıkesir'de polisten aranan kişilere operasyon
polisi il genelinde yaptığı uygulamalarda aranan 13 kişiyi yakaladı. Adli makamlara sevk edilen 13 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 13 kişiyi yakaladı. Balıkesir İl Emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu kasten adam öldürme suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan şahıslardan 3'ü ilçesinde ve 10 kişi Balıkesir İl Merkezinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 13 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. Adli mercilere sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, diğer şahıslarla ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:07   Yunanistan lideri Pavlopoulos'tan Türkiye'ye yeni yıl mesajı: Her türlü tehdide karşı hazırlıklıyız - Haberler
11:05   İstanbulluları heyecanlandıran kar yağışı yüksek kesimlerde başladı - Haberler
11:04   Hafriyat kamyonu sürücü yola hafriyat döküp böyle kaçtı - Haberler
11:04   Londra'da caminin yakınındaki binaya İslam karşıtı yazılar yazıldı - Haberler
11:03   Bakan Varank: "Ocak-Kasım 2019'da 104 milyar liralık yatırıma 'tamamlama vizesi' verdik, 157 bin... - Haberler
10:56   Şehit Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı - Haberler
10:54   Son dakika: Saadet Partisi, Libya tezkeresine "evet" oyu verecek - Haberler
10:35   Adıyaman'da bir vatandaş tapulu arazisinden geçen yolu kapattı - Haberler
10:17   Cübbeyle erotik poz veren katibenin işine son verildi - Haberler
2.01.2020 11:15:23