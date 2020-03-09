Balıkesir'de polisten tütün operasyonu
Balıkesir'de kaçak tütün operasyonu yapan polis ekipleri, 13 bin 600 adet tütün dolu makaron ve 2 bin 360 adet sigara ele geçirdi.
09.03.2020 10:11 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:11
Balıkesir 'de kaçak tütün operasyonu yapan polis ekipleri, 13 bin 600 adet tütün dolu makaron ve 2 bin 360 adet sigara ele geçirdi.Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde kaçak tütün operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 13 bin 600 adet tütün dolu makaron, 2 bin 360 adet sigara, 23 kilogram açık tütün, 16 adet sigara sarma makinesi ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli emniyete götürülürken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde kaçak tütün operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 13 bin 600 adet tütün dolu makaron, 2 bin 360 adet sigara, 23 kilogram açık tütün, 16 adet sigara sarma makinesi ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli emniyete götürülürken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
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