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Balıkesir'de pompalı tüfekle vurularak ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde arkadaşı ile tartışma sırasında silahla vurularak hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi.

19.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:50 Balıkesir'de pompalı tüfekle vurularak ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı
'in ilçesinde arkadaşı ile tartışma sırasında silahla vurularak hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi.
Bursa Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemi sonrasında yakınlarına teslim edilen Nazan Can'ın cenazesi, Edremit Darsofa Mahallesi Saray Caddesi'ndeki evinin önüne getirildi. Cenaze, burada helallik alınmasının ardından Darsofa Camisi'ne taşındı.
Kadının cenazesi kılınan namazın ardından Havran ilçesi Şehir Mezarlığına defnedildi.
Olay sonrası gözaltına alınan M.B'nin polise verdiği ifadede, bir süredir birlikte yaşadığı Can'ın intihara kalkıştığını, onu engellemek isterken kendisinin parmaklarının pompalı tüfeğin mekanizmasına sıkışması nedeniyle silahın ateş aldığını iddia ettiği öğrenildi.
Edremit Kapıcıbaşı Mahallesi Bodur Camisi Sokak'ta bir fırında ekmek dağıtım elemanı olarak çalışan M.B'nin (46) evinde, bu kişi ile arkadaşı Nazan Can (35) arasında tartışma çıkmıştı. Bu sırada pompalı tüfekle vurulan kadın olay yerinde ölmüş, M.B. ise polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Balıkesir, Edremit, Güncel

Kaynak: AA

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