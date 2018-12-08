Balıkesir'de Sahte Bandrol Operasyonu

Balıkesir
'de, yaklaşık 200 bin lira değerindeki tütün ürünlerine sahte bandrol yapıştırdıkları belirlenen 4 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kentte tütün ürünleri satışı yapan bazı iş yerlerinin tütünlere ve makaronlara sahte bandrol yapıştırdıkları bilgisini elde etti.
Ürünlerin faturalarının da bulunmadığını belirleyen ekipler, iş yerlerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan ve faturası bulunmayan 666 bin 200 makaron, 296 bandrol, 407 kilo tütün ve 300 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğü,Balıkesir
08 Aralık 2018 Cumartesi 18:42