Haberler» 3. Sayfa» Haber

Balıkesir'de sahte içki operasyonu

Balıkesir'de polis İzmir'den kaçak içki getiren araca kontrol noktasında operasyon düzenledi.

10.08.2019 09:24 Balıkesir'de sahte içki operasyonu
Balıkesir'de polis İzmir'den kaçak içki getiren araca kontrol noktasında operasyon düzenledi. Operasyonda 204 şişe kaçak içki ile sahte bandrol ele geçirildi.

Balıkesir Valiliğinden edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar kapsamında İ.Ç. ve N.İ.'nin İzmir'den Balıkesir'e yüklü miktarda sahte alkol getireceği bilgisi üzerine polis ekipleri belirlenen aracı Bölge Trafik Şube Müdürlüğü karşısında durduruldu. Polis ekiplerinini araç içinde yaptığı aramada 204 şişe kaçak içki ve 60 adet sahte bandrol ele geçirildi. Yakalanan İ.Ç. ve N.İ. hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:40   Ölen babasının cesedini morgdan çıkarıp acile getirdi
10:39   Pusu kurup amcasının oğlunu öldüren şahıs 3 gün sonra yakalandı
10:38   Jandarma'dan şeker ve kolonyalı 'Kemerin Ses Getirsin' uygulaması
10:35   Karadeniz'in azgın sularına kapılan bir adamı 20 kişi zor kurtardı
10:35   Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu, 23 gözaltı
10:32   Kurban Bayramı öncesi ülke genelinde "Türkiye huzur ve trafik uygulaması"
10:26   'Değnekçilere' para ödemek istemeyen taksiciye saldırı iddiası