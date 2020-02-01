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Balıkesir'de sahte içki operasyonu

BALIKESİR'de polisin düzenlediği operasyonda şişelenmiş 580 sahte içki ve 228 sahte TAPDK bandrolü ele geçirildi.

01.02.2020 14:51 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:51Balıkesir'de sahte içki operasyonu

BALIKESİR'de polisin düzenlediği operasyonda şişelenmiş 580 sahte içki ve 228 sahte TAPDK bandrolü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'den kente sahte içki getirileceği bilisine ulaştı. Ekipler, oluşturdukları uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 530 şişe sahte rakı, 36 şişe sahte votka, 14 şişe sahte viski ile 228 sahte TAPDK bandrolü ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



Emniyet Müdürlüğü, İzmir, TAPDK, Güncel

Kaynak: DHA

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