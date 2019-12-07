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Balıkesir'de sahte içki ve kaçak sigara operasyonu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen sahte içki ve kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

07.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:55
'in ilçesinde düzenlenen sahte içki ve kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, M.K ve T.Ö'nün sahte içki ve kaçak sigara satışı yaptığı bilgisini aldı.
Şüphelilerin Gönen'de bulunan adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 455 puro, 3 bin 620 makaron, 445 şişe votka, 35 kaçak sigara, 35 litre sahte içki, 10 litre etil alkol ve 17 alkol yapımında kullanılan maddeler ele geçirildi.
Operasyonda, M.K. ve T.Ö. ekiplerce gözaltına alındı.
Balıkesir'de sahte içki ve kaçak sigara operasyonu

Balıkesir, Gönen, Güncel

Kaynak: AA


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