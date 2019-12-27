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Balıkesir'de sahte içki ve kaçak tütün operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Burhaniye ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte içki ve kaçak tütün maddesi ele geçirildi.

27.12.2019 17:36 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:36 Balıkesir'de sahte içki ve kaçak tütün operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
İl Komutanlığınca Burhaniye ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte içki ve kaçak tütün maddesi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren iki iş yerinde sahte ve kaçak alkol satıldığı satıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri operasyon düzenledi.
Operasyonda kapsamında iş yerlerinde yapılan aramada 140 litre sahte içki, 40 adet içki yapımında kullanılan malt aroma, 7 adet sigara sarma aparatı, 500 gram açık tütün, 30 kutu içinde toplam 6 bin adet içi doldurulmuş makaron ve 4 bin 150 adet yaprak sigara kağıdı ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheliler E.F, A.F. ile R.A. ve O.A. gözaltına alınırken ele geçirilen malzemelere el konuldu.

Balıkesir, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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