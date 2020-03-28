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Balıkesir'de şehre giriş çıkışlar kontrol altında

Balıkesir'de korona virüs tedbirleri kapsamında Balıkesir-Bursa karayolunda otobüsler durdurularak kontroller yapıldı.

28.03.2020 19:17 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:19
Balıkesir'de şehre giriş çıkışlar kontrol altında
Balıkesir 'de korona virüs tedbirleri kapsamında Balıkesir- Bursa karayolunda otobüsler durdurularak kontroller yapıldı.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün koronavirüs genelgesiyle ek tedbirler gereğince oluşturulan 'Seyahat İzin Kuruluna' Balıkesir Şehirler Arası Terminalinde görevlendirildi. Talebi uygun görülen otobüs firmaları, kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde 'Şehirler Arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi' alarak yola çıkacak. Birçok otobüs firması tüm seferlerini iptal ederken, Balıkesir'de sadece tek firmanın günde sadece 2 otobüsün seyahat edeceği belirtildi.

Alınan bilgilere göre, Balıkesir-İstanbul arası 09.00 ila akşam 17.00, Balıkesir-Ankara arası da 10.00 ila 23.59 seferler düzenlenecek. Yolcu sayısının fazla olması durumda ise ek sefer yapılabilecek. Seyahat belgesini alan otobüse binecek yolcular sağlık taramasından geçirilecek. Balıkesir'e gelen yolcular da sağlık kontrolünden geçirilerek kente alınacak. Balıkesir'den ilçelere gidişlerde seyahat belgesinin gerekmediği belirtilirken, belge başvurusunun otobüs terminali, toplu taşıma merkezi, Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü, Altıeylül ve Karesi İlçe Emniyet Müdürlükleri ve ilçe jandarma komutanlıklarından yapılabileceği fakat belgenin otobüs terminalinden alınacağı öğrenildi.

Öte yandan Balıkesir-Bursa karayolunda kurulan polis noktasında ise otobüsler durdurularak kontrolleri yapılmaya başlandı. Otogara gelen bazı yolcular ise İstanbul'a ulaşmak istediklerini ancak firmaların otobüs kaldırmadığından yakındı. Gelen yolculara seyahat edebilecekleri firmalar bilgi olarak iletildi. - BALIKESİR
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Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Balıkesir, Bursa, Güncel

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