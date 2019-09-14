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Balıkesir'de servis araçları denetlendi

Balıkesir Trafik ekipleri il genelinde okul servislerini denetledi.

14.09.2019 14:23Balıkesir'de servis araçları denetlendi
Balıkesir Trafik ekipleri il genelinde okul servislerini denetledi. Trafik polisleri bin 60 aracı denetlerken, 42 araca 8 bin 304 lira para cezası uygulanırken 11 araç trafikten men edildi.

İçişleri Bakanlığının 2019-2020 eğitim-öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri konulu talimatları kapsamında, Balıkesir genelinde çocukların rahat ve güven içerisinde seyahat etmelerinin devamını sağlamak amacıyla 09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında yoğunlaştırılmış bir şekilde Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde okul servis araçları denetlendi. Denetimlerde bin 60 servis aracı denetlenerek, 42 araca 8 bin 304 lira idari para cezası uygulandı. Eksikleri bulunan 11 servis aracı trafikten men edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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