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Balıkesir'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

BALIKESİR'in Karesi ilçesinde, servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

31.07.2019 21:22 Balıkesir'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı
BALIKESİR'in Karesi ilçesinde, servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 12 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Balıkesir'in Karesi ilçesi Paşaalanı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Vedat. A. yönetimindeki 10 R 3031 plakalı servis minibüsü, Burcu G. yönetimindeki 10 DAG 18 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan Mehmet Macit yaşamını yitirdi. Sürücülerin de aralarında bulunduğu 2'si ağır 12 kişi ise yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Serviste bulunan yolcuların, Kepsut Hükümet Konağı ve Kepsut Devlet Hastanesi çalışanları olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Mimar Sinan Caddesi, Balıkesir, Karesi, Güncel

Kaynak: DHA

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